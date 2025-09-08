Політик висловив скандальні заяви щодо війни в Україні.

Заступник голови керівної словацької партії Smer і депутат парламенту Тібор Гашпар заявив, що РФ спровокували на війну та порівняв Україну з ХАМАС, передає Aktuality.

Відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо весь час повторює, що війна РФ проти України є порушенням міжнародного права, але вважає, що Росія мала причини для цього нападу.

З такою думкою погодився й Тібор Гашпар під час дискусійної програми на телеканалі "Маркіза", де провів зустріч з очільником опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою.

"Роберт Фіцо неодноразово висловлювався саме про те, як він сприймає крок Російської Федерації. Він вважає початок війни в Україні порушенням міжнародного права, але, на відміну від пана Шимечки, який у попередньому виступі говорив, що це невиправдана агресія, я вважаю зовсім навпаки. Це спровокована агресія", - зауважив політик.

Також Гашпар порівняв Україну з ХАМАС та його нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

"Це такий самий спровокований конфлікт, як коли терористи з Палестини напали на Ізраїль. Війна розвивалася абсолютно таким самим чином", - сказав депутат.

Шимечка перебив його та наголосив:

"Ви ж не серйозно. ХАМАС вбив тисячу людей. Ви хочете сказати, що українці вторглися в Росію і вбили тисячу цивільних осіб?".

Крім того, політик нагадав Гашпару, що Фіцо, бувши лідером опозиції, проголосував за резолюцію словацького парламенту у 2022 році, в якій говорилося про неспровоковану агресію через російське вторгнення в Україну.

Останні заяви Фіцо щодо війни в Україні

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував Україні допомогу. Він зазначив, що його країна готова поділитися своїм досвідом євроінтеграції, аби Київ не повторив тих самих "фатальних помилок", яких свого часу припустилася Братислава.

"Мене радує, що ми змогли з вами поговорити тет-а-тет і пояснити деякі моменти один одному і наполягати на якихось своїх точках зору. Деякі точки зору різні, таке життя", - сказав Фіцо під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Також словацький прем'єр заявив, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у зустрічі із Зеленським не лише у Москві. Як пишуть словацькі ЗМІ, під час зустрічі із Фіцо в Ужгороді Зеленський теж "дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Путіним".

