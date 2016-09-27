Київ відвідає єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем

29-30 вересня Київ відвідає комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом, щоб зустрітися з представниками української влади та бізнесових кіл, а також народними депутатами.

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Як повідомили УНІАН ту Представництві ЄС в Україні, зокрема, Мальмстрьом проведе зустрічі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Мета візиту – підбити підсумки прогресу, досягнутого у впровадженні Угоди про асоціацію, що стосується питань торгівлі та ширшого бізнесового клімату.

«Також візит Єврокомісара стане нагодою для того, щоб обговорити можливе подальше відкриття ринку з боку ЄС задля того, аби надати українським компаніям та громадянам практичні вигоди», - йдеться у повідомленні.

У представництві ЄС нагадали, що від часу тимчасового застосування глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з 1 січня поточного року експорт з України до ЄС зріс на 5%. Окрім того, розглядатиметься питання наступного траншу у рамках макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро, виділення якого й досі залежить від виконання Україною певних зобов’язань.