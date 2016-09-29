Єврокомісар Мальмстрьом оголосила про додаткові торговельні преференції для України

Про це йдеться у її мікроблозі у Twitter.

Комісар, зокрема, написала, що рада знову бути в Києві. Вона провела робочу вечерю з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. "Рада оголосити про додаткові торговельні преференції для України", - поінформувала Мальмстрьом.

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Happy to be in Kyiv again. Working dinner with @PavloKlimkin. Glad to announce additional market access preferences for Ukraine. — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) September 29, 2016

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Україна розраховує вже у вересні отримати додаткові торгові преференції від Європейського Союзу щодо вітчизняної продукції.

Наприкінці червня міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявив, що українській стороні вдалося переконати представників Європейського Союзу в тому, що квоти на аграрну продукцію, яка поставляється на ринок ЄС, не є постійними цифрами і їх можна переглянути в бік збільшення.

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Квоти на експорт сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, передбачені Угодою про асоціацію, є тарифними і означають лише обсяг товарів, який може бути поставлений без мит.

У 2015 році Україна експортувала деякі продукти, перевищивши квоти - наприклад, мед (минулого року Україна перевищила свою тарифну квоту з цього продукту в чотири рази), сік (тарифну квоту перевищено в сім разів), кукурудзу (тарифну квоту перевищено майже в 20 разів).