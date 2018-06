Єврокомісар Мальмстрьом оголосила про додаткові торговельні преференції для України

Про це йдеться у її мікроблозі у Twitter.

Комісар, зокрема, написала, що рада знову бути в Києві. Вона провела робочу вечерю з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. "Рада оголосити про додаткові торговельні преференції для України", - поінформувала Мальмстрьом.

Happy to be in Kyiv again. Working dinner with @PavloKlimkin. Glad to announce additional market access preferences for Ukraine.