Цьго разу підземні поштовхи зафіксували у Хмельницькій області.

Сьогодні зранку, 15 грудня,в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, підземні поштовхи зафіксували о 06:12. Землетрус стався у Дунаєвецькому районі Хмельницької області. Його магнітуда становила 1,7, а епіцентр залягав на глибині 5 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - кажуть експерти.

Останніми днями в Україні регулярно фіксують землетруси. Зокрема, 11 грудня в Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,9. Вчені кажуть, що цей землетрус відноситься до відчутних.

Також ввечері 12 грудня підземні поштовхи зафіксували за 12 км від узбережжя Криму у Чорному морі. Магнітуда цього землетрусу була 4,4.

Наступного дня, 13 грудня, землетрус стався в Дністровському районі Чернівецької області. Його магнітуда склала 2,5. Цей землетрус був ледве відчутний.

Таким чином, сьогоднішній землетрус на Хмельниччині - це вже четвертий за останні дні.

Нагадаємо, провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України Дмитро Гринь заявляє, що війна суттєво погіршила стан будівель у нашій країні. У районах влучань багато споруд втратили свою сейсмостійкість. Особливе занепокоєння викликає питання, чи зможуть такі будинки витримати навіть слабкий землетрус у 3-4 бали.

