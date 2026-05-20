Росія має п’ять сценаріїв розширення війни через північ України, - Зеленський

По кожному можливому варіанту дій ворога готують відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію, заявив Зеленський.

Українські сили будуть збільшені на Чернігівсько-Київському напрямку. Міністерство закордонних справ підготує заходи дипломатичного впливу на Білорусь, щоб її не використали для розширення війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Детально проаналізували наявні дані наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені", - зазначив він.

За словами президента, також переглядаються можливості нашої зовнішньої активності. Зокрема, він доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни.

Зеленський підкреслив, що є завдання й для українських розвідувальних служб.

"Щодо російських напрямків. Готуємо розширення географії наших далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе зарекомендували, та більш відчутний примус Росії до зменшення агресії. Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній, отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна обовʼязково захистить себе.

"Зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював", - резюмував він.

Загроза наступу росіян з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що наразі активна лінія фронту простягається на понад 1200 кілометрів і Росія переважає за кількістю бригад і полків Україну вдвічі.

За його словами, постійно відбуваються бойові дії і є "тенденція до того, що лінія фронту буде збільшуватися". Зокрема, за даними української розвідки, наразі існує загроза військової операції РФ з боку Білорусі.

