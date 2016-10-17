"Сміливим бути модно": ЗМІ з'ясували, чи можна українську fashion-індустрію назвати успішним бізнесом (відео)
13:59, 17 жовтня 2016Євробізнес
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На головній модній події року дизайнери вже 39-ий раз представлять колекції на розсуд української публіки.
Програма "Роби бізнес" завітала на Ukrainian Fashion Week на дізналася усі подробиці закулісного життя.
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"Сміливим бути модно" - під таким девізом стартував 39-й український тиждень моди. 102 дизайнери, 54 покази і близько 18 тис. гостей. "Мистецький арсенал" збирає столичний бомонд", - йдеться в сюжеті.
Зазначається, що з року в рік українських дизайнерів стає дедалі більше, вони, зокрема, підкорюють і світові подіуми.
"Епатажні аксесуари, незвичні кольори, поєднання пластику та шовку - українські дизайнери впевнені, що зможуть гідно конкурувати з європейськими", - підсумовується у сюжеті.
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