Мінагропрод вважає ефективною роботу Центру підтримки експорту до країн ЄС

Міністерство аграрної політики і продовольства України вважає ефективною діяльність Центру підтримки експорту в країни Євросоюзу, який був створений при міністерстві в середині травня поточного року для інформування аграріїв про перспективи виходу на європейські ринки.

Про це у вівторок повідомив директор департаменту міжнародного співробітництва Мінагропроду Олександр Романовський на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН та Представництва ЄС "#EUkrаine".

"Такий центр (підтримки експорту в ЄС – УНІАН) функціонує досить успішно. Звертаються туди з різними питаннями", – сказав він.

За словами Романовського, на початковому етапі роботи центру люди часто ставили питання про те, на яких ресурсах можна знайти інформацію про квоти, але тепер кількість таких запитів значно скоротилося.

"Зараз з такими питаннями до нас вже не звертаються, люди стали розбиратися. Завдяки Міністерству економіки було проведено багато виїзних семінарів, на яких роз'яснювали людям, куди звертатися, де шукати ресурс, на якому відображається необхідна інформація", – сказав чиновник.

При цьому Романовський зазначив, що, незважаючи на збільшення загального рівня інформованості аграріїв про можливості експорту в країни ЄС, люди до цих пір звертаються в Центр підтримки з питаннями, які не входять в компетенцію Мінагропроду.

"Деякі люди дзвонять і, наприклад, кажуть: "У мене є 20 гусей, я хочу експортувати в ЄС". Ми уточнюємо, чи йдеться про 20 тисяч гусей, а вони відповідають: "Ні, у мене тут у дворі ходить 20 гусей, я хочу їх експортувати в ЄС". Таким людям ми також не відмовляємо у допомозі, але даємо роз'яснення, куди їм слід звернутися", – розповів представник міністерства.

За словами Романовського, якщо українці хочуть постачати свою продукцію за кордон, їм слід звернути увагу не тільки на європейський, але і на інші закордонні ринки.

"Не обов'язково експортувати свою продукцію в Євросоюз тільки тому, що він надає нам квоти. Є багато інших країн, де із задоволенням нашу продукцію споживають. Тому ми радимо дивитися на інші ринки, якщо продукція по тим чи іншим причинам не може експортуватися в ЄС", – підсумував Романовський.

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Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників і висловила готовність збільшити квоти на експорт деяких видів української продукції на європейський ринок. Коментуючи рішення ЄК, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем сказала, що мова йде про зернових, оброблених томатах, меді, а також добривах, взуття, електронному обладнанні і деяких видах металопродукції.

Раніше вона повідомила, що квоти будуть збільшені терміном на три роки, однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також держави – члени ЄС.

За оприлюдненою пізніше інформації Єврокомісії, Україні запропонували збільшити експорт пшениці на 100 тис. тонн, кукурудзи – на 650 тис. тонн, ячменю – на 350 тис. тонн на рік. Збільшуються також квоти на експорт виноградного соку – до 500 тонн, вівса – до 4 тис. тонн, оброблених томатів – до 5 тис. тонн, продуктів переробки агропродукції – до 7,8 тис. тонн, меду – до 3 тис. тонн.

Наприкінці вересня поточного року віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що економічний ефект від можливого збільшення квот на експорт української агропродукції на ринок ЄС складе близько 200 млн дол.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 6,7% - до 6,5 млрд дол. і склав 38,8% у загальному обсязі експорту.