ЄС допоможе збільшити конкуренцію у сфері українських залізничних перевезень

Угода про асоціацію передбачає інтеграцію України у транспортні коридори Європейського Союзу. Важливим кроком у цьому напрямку є відкриття ринку послуг залізничного транспорту для конкуренції.

Проект ЄС «Підтримка Міністерства інфраструктури у запровадженні умов для застосування європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні» працюватиме над питаннями відкриття ринку залізничних послуг для конкуренції.

Робота передбачатиме такі напрямки, як: створення законодавчої бази, нових органів, системи доступу до залізничної інфраструктури, системи фінансування соціальних пасажирських перевезень, зміни в організації та місії Укрзалізниці.

Крім того, проект допоможе запровадити європейський підхід до безпеки та сполучення, спільну систему акредитації машиністів потягів та розробити стратегію досягнення відкритого ринку залізничних перевезень.

Проекти Twinning об'єднують державні органи України та країн-членів ЄС для обміну досвідом і найкращими практиками в роботі по здійсненню узгоджених реформ.

Країни-члени, які реалізують цей проект – це Іспанія (старший партнер) та Литва (молодший партнер). Проект фінансується Європейським Союзом, а його бюджет складає 1,6 млн євро. Проект реалізується консорціумом іспанських та литовських інституцій під керівництвом Міністерства транспорту Іспанії.

Установи, що беруть участь у проекті: Міністерство транспорту та зв’язку Литви, Державна агенція з питань безпеки на залізничному транспорті, Залізнична інспекція Литви, ADIF - державна компанія, яка керую інфраструктурою, CNMC - іспанський регуляторний орган, RENFE - державна залізнична компанія, АТ «Литовські залізниці», SEITT, Фундація іспанських залізниць (FFE), Міжнародна та Ібероамериканська Фундація адміністрування та державної політики (FIIAPP).