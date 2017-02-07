ЄК готова сприяти наданню Україні нових торгових преференцій

Європейська комісія готова сприяти прийняттю Європейським парламентом рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій, озвучених ЄК в кінці 2016 року.

Як повідомили в прес-службі уряду, відповідні домовленості були досягнуті в ході переговорів в Брюсселі віце-прем'єр-міністра України Іванни Климпуш-Цинцадзе з єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем.

"Сторони домовилися продовжувати діалог з державами - членами ЄС для прийняття рішення (про торгові преференції - УНІАН) згідно з пропозиціями Комісії, - повідомили в прес-службі. - Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що Європейський парламент схвалить пропозиції Європейської комісії, які будуть сприяти підтримці економіки України в складних умовах воєнного конфлікту, торговельної війни з боку РФ та непростих економічних реформ".

Крім того, віце-прем'єр-міністр наголосила на необхідності якнайшвидшого підписання сторонами Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, що дозволить розширити дію зони вільної торгівлі.

"Сторони також вітали позитивну динаміку реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і підкреслили необхідність використання всіх можливостей щодо його виконання, зокрема, через адаптацію законодавства, узгодження і затвердження відповідних дорожніх карт", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року ЄС виступив з пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, електрообладнання та металопродукції. Квоти будуть збільшені терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також країни – члени ЄС.

У грудні 2016 року Україна закликала Європарламент затвердити рішення, оскільки, за розрахунками Міністерства економрозвитку і торгівлі, воно дозволить збільшити український експорт в ЄС на 100-150 мільйонів доларів.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, обсяг експорту товарів і послуг з України в країни ЄС за 11 місяців 2016 року перевищив 12 мільярдів доларів. Ключовими статтями експорту товарів стали продукція агропідприємств та підприємств харчової промисловості, металургії, машинобудування, легкої і деревообробної промисловості. Найбільше зростання продемонстрували агросектор і металургія.