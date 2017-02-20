Брендовий авіаційний одяг від української компанії набуває популярності в Європі та США (відео)

Про розповідається у програмі "Роби бізнес".

Особливістю цього бренду є використання у ньому авіаційних елементів: від зображень літачків до написів, які будуть зрозумілі лише причетним до «льотної» справи.

Співзасновник бізнесу розповідає, що вони просувають свій бренд у Європі, зокрема у Будапешті, США, а також Китаї.

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Асортимент досить різноманітний: чоловічі і жіночі жилетки, сорочки, світшоти, футболки.

Весь одяг виготовляється вручну із натуральних матеріалів.

«Серед тих, хто купує одяг бренду «Agents Clothes» в основному люди, які або навчаються в авіаційних Вузах, або вже пілоти чи стюардесси», - розповідає засновник бізнесу Артур Новак.