Брендовий авіаційний одяг від української компанії набуває популярності в Європі та США (відео)
«Agents Clothes» - саме під цим брендом українські умільці вже п’ять років виробляють модний та практичний авіаційний одяг.
Про розповідається у програмі "Роби бізнес".
Особливістю цього бренду є використання у ньому авіаційних елементів: від зображень літачків до написів, які будуть зрозумілі лише причетним до «льотної» справи.
Співзасновник бізнесу розповідає, що вони просувають свій бренд у Європі, зокрема у Будапешті, США, а також Китаї.
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Асортимент досить різноманітний: чоловічі і жіночі жилетки, сорочки, світшоти, футболки.
Весь одяг виготовляється вручну із натуральних матеріалів.
«Серед тих, хто купує одяг бренду «Agents Clothes» в основному люди, які або навчаються в авіаційних Вузах, або вже пілоти чи стюардесси», - розповідає засновник бізнесу Артур Новак.