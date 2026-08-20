НАБУ розкрила нові подробиці щодо злочинної групи за участі керівників ОП і нардепів

Учасники злочинної організації незаконно заволоділи активами підприємств на суму понад 248 мільйонів гривень і намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю на понад 207 млн гривень.

Діяльність злочинної організації під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, до складу якої входили високопосадовці Офісу президента України та інші особи, не обмежувалася легалізацією незаконно набутих коштів. Про це у новому відео, оприлюдненому НАБУ та САП, розповів детектив Олександр Іванов.

Зокрема, як розповів детектив, основною метою діяльності злочинної організації було заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості та іншими активами підприємств, шляхом незаконного встановлення контролю над суб’єктами господарської діяльності, які перебували у власності інших осіб.

Так, з цією метою два співорганізатори уклали так звану "понятійну угоду".

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"Фігуранти справи вчиняли рейдерське захоплення підприємств за рахунок підробки документів щодо права власності на такі підприємства, а також - судові рішення. Вартість активів підприємств, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи восени 2025 року, склало більше 248 мільйонів гривень, а у травні 2026 року намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн гривень", - наголосив Іванов.

При цьому, за його словами, метою заволодіння одним з підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн гривень.

У цьому зв’язку, для реалізації схеми, фігуранти залучали хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникли до реєстрів юридичних осіб та внесли підроблені документи, неправдиві відомості про перехід права власності від законних власників на підставних осіб.

"За два дні учасники схеми переоформили корпоративні права захоплених підприємств на підконтрольних осіб, які фактично були охоронцями одного із співорганізаторів злочину", - додав Іванов.

Справа проти чиновників ОП

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня стало відомо про слідчі дії стосовно злочинної організації, куди входять заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, чинний народний депутат Вадим Столар, а також колишній нардеп Максим Микитась. Спочатку повідомлялося, що викрита група осіб організувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".

Для того, щоб реалізувати схему, група осіб використала державний банк Sense Bank, над яким вони отримали фактичний контроль на початку червня цього року.

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що Кабінет Міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради Sense Bank та ініціював відсторонення голови правління банку.

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