Помідорний бізнес: як виростити овочі без нітратів та продавати їх у Європі (відео)

Переважно в теплицях вирощують помідори. Вони лідери продажу у Європі. Овочі експортують до Польщі, Німеччини, країн Прибалтики, Швеції, йдеться у сюжеті "Роби бізнес".

Інвестиції в такі теплиці коливаються від 1 до 4 мільйонів доларів, але врожайність досить велика – близько 23 тисячі тон овочів на рік.

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«Теплиці сучасні, високі, за голландськими технологіями, які мають і найвищу урожайність, і якість продуктів краща», - зазначив директор логістичного комплексу тепличного господарства Андрій Кулій.

Українські помідори відповідають європейським вимогам, мають визначений колір, структуру, щільність, калібр. Наразі компанія продає майже 50 тисяч тон овочів на рік.