Мінгареллі: Україна повинна створювати свій власний бренд, щоб стати відомою на заході Європи

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі наголошує, що Україна повинна створювати свій власний бренд, щоб стати відомою на заході Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час публічної дискусії на тему: «Культурна дипломатія: шляхи до порозуміння».

"Немає сумніву, що Україна залишається невідомою у Західній Європі. Немає сумніву щодо цього", - наголосив Мінгареллі.

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На його думку, це пов’язано з історію України, яка впродовж багатьох століть потерпала від зовнішніх вторгнень, а також з дезінформаційною кампанією, яка "здійснюється деякими вашими сусідами".

"Але я впевнений, що існують способи, щоб спробувати вирішити цю проблему", - додав Мінгареллі.

На його переконання, "Україна повинна розвивати комплекс заходів, щоб краще продати свій бренд за кордоном". У цьому зв'язку він наголосив на особливому значенні культури.

"І саме тому я впевнений, що це відповідає вашому великому інтересу надавати підтримку ряду спільних заходів між українськими та західноєвропейськими діячами культури для забезпечення більш широкої участі українських діячів культури у програмах обмінів, які розвиває Європейський Союз", - зауважив посол.

Також він вважає, що Україна повинна здійснити відповідні кроки, щоб українські діячі культури могли брати участь в рамках програми «Креативна Європа».

Мінгареллі наголосив, що Україна має значний потенціал, але він не використовується.

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"У менших країнах в межах Європейського Союзу кожного року мільйони євро використовуються для сприяння розвитку культурної взаємодії, заходів культури і подій, а тут, в Україні, - майже нічого. Це ситуація, яка не є нормальною", - додав дипломат.

Мінгареллі сказав, що Євросоюз подвоює свої зусилля для розвитку спільних культурних заходів, і наголосив, що велика відповідальність лежить на українцях, як на представниках влади, так і на діячах культури.