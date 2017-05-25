Україна та Баварія наприкінці року проведуть спільний бізнес-форум

Україна підтримує ідею проведення восени-взимку цього року бізнес-форуму із залученням вищих навчальних закладів в землі Баварія Федеративної республіки Німеччина.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з прем'єр-міністром Баварії Хорстом Зеехофером в Києві.

"Ми б хотіли запросити вас (Володимира Гройсмана - УНІАН) відвідати Баварію. У зв'язку з візитом ми б могли запросити представників підприємств з Баварії для того, щоб у вас була можливість виступити перед ними і представити свою програму по залученню інвестицій для подальшого економічного співробітництва", - сказав Зеехофер.

Гройсман прийняв пропозицію Зеехофера і заявив про готовність почати підготовку до проведення заходу.

"Дякую пану прем'єр-міністру за пропозицію, я вважаю, що це дуже гарна ідея про візит та залучення до неї бізнесу, а також проведення в рамках візиту бізнес-форуму, на якому можна буде обговорити напрями поглиблення нашого економічного співробітництва. Це повністю відповідає нашому двостороннім інтересам", - сказав глава уряду України.