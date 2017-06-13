Харків та ЄБРР домовилися про кредит на 10 мільйонів євро для закупівлі 50 тролейбусів

Харків та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду про підготовку кредитного фінансування за проектом оновлення рухомого складу тролейбусного парку на 10 млн. євро для придбання 50 тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду сьогодні, 13 червня, підписали харківський міський голова Геннадій Кернес та перший віце-президент ЄБРР Філіп Беннетт.

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“Те, що ми сьогодні підписали, стосується нашого кредитного проекту на 10 млн. євро на купівлю 50 тролейбусів. Із цих 10 млн. євро 8 млн. надамо ми, і 2 млн. будуть профінансовані Фондом чистих технологій”, - сказав Беннетт.

У свою чергу, під час брифінгу перший заступник харківського міського голови Ігор Терехов зазначив, що відсоток, під який буде надано кредит та строк погашення, можна буде оприлюднювати після того, як ця угода буде остаточно затверджена.

Терехов наголосив, що виробник тролейбусів буде визначений на відкритому міжнародному тендері.