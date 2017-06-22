Держпродспоживслужба підрахувала, скільки українських аграрних підприємств мають право експорту до ЄС

Право поставляти свою продукцію на ринок Європейського Союзу має 281 українське аграрне підприємство, з яких 101 - виробляють продукти харчування, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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«Українські підприємства мають право поставляти в європейські країни м'ясо птиці та продукти з нього, рибу і рибопродукти, мед, яйця, молоко і молочні продукти - всього 101 підприємство. Також до Євросоюзу можуть експортувати 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження, таких як пухо-перову сировину, шкури, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного походження», - цитує прес-служба главу відомства Володимира Лапу.

Згідно з повідомленням, наприкінці минулого тижня ще одне українське підприємство отримало дозвіл поставляти молочну продукцію на ринок ЄС.

«Для нас одним з головних завдань є розширення ринків збуту. І ринок Європейського Союзу - серед пріоритетів», - наводяться в повідомленні слова Лапи.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році право поставляти свою продукцію на європейські ринки мали 277 українських підприємств.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становить 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол. ), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.), США (0,9% - 45 млн дол.).