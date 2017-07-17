Вирощування лохини - прибутковий і перспективний бізнес в Україні (відео)

Лохина - дуже корисна ягода. Вона здатна запобігти розвитку онкологічних захворювань, зберегти молодість шкіри і гостроту зору. Рівно століття тому її можна було зустріти тільки в дикій природі.

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Стараннями американських фермерів, її вдалося культивувати. В Україні популярність цієї культури лише набирає обертів, проте вже з'являються ягідні господарства.

Ярослав і Валентин Мовчун організували ще кілька років тому ягідну ферму.

"Висадити гектар лохини - від $20 тисяч, проте вона плодоносить від 40 до 50 років", - каже Валентин Мовчун.

Вартість 2-річного куща від 40 грн. Лохині все одно який грунт, їй достатньо доступу до якісної води, кажуть підприємці.

З одного гектара планують зібрати майже тонну ягід. Весь врожай продають через соцмережі. Купити кілограм ягід в інтернеті можна за 200 грн, в той час як на ринку за кілограм просять від 250 грн.