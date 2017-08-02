Росії нічим замінити турбіни Siemens - ЗМІ

Незважаючи на всі заяви, енергетика Росії сильно залежна від обладнання німецької компанії Siemens. Російська промисловість не може ефективно замінити німецькі технології, передає DT.UA з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

"Siemens став головним постачальником устаткування для нових російських електростанцій з моменту прийняття у 2008 році програми обов'язкової модернізації. Згідно з нашою оцінкою, до 60% всіх нових потужностей, встановлених у Росії за останнє десятиліття, припадає на продукцію Siemens. Тому повний відхід з російського ринку такого гравця став би критичним для російської енергетики", - сказав виданню експерт Renaissance Capital Володимир Скляр.

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Він наголосив, що зараз Росія не може замінити німецькі турбіни власним виробництвом.

"Процес проектування основної турбіни Siemens PGU-410 зайняв близько 20 років. На світі існують турбіни зі схожими параметрами. Але варто розуміти, що постачання такого типу обладнання не відбуваються в один день. Тому повністю замінити обладнання Siemens зараз неможливо", - додав Скляр, зазначивши, що відхід німецької компанії з російського ринку створить проблеми ще й з обслуговуванням тих турбін, які вже встановлені і використовуються.

Експерт Raiffeisenbank Федір Корначов зазначив, що німецька компанія оголосила, що не буде більше співпрацювати з державними компаніями Росії. Але формально можливі поставки для приватного сектору. Однак значна частина російської енергетики у руках компаній олігархів, які тісно співпрацюють з Кремлем. Тому і тут німецька сторона може побоятися негідної поведінки, як це сталося у випадку з турбіною для електростанції в Тюмені, яка без відома Siemens раптом опинилася в Криму всупереч санкціям.

Як повідомляв УНІАН, посли країн Євросоюзу 26 липня погодилися розширити санкційний список проти Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, які Москва, всупереч контрактами, завезла з Росії в окупований Крим.

Берлін прагне додати ще чотири юридичні та фізичні особи з Росії в перелік тих осіб, чиї активи в ЄС заморожуються і кого не допускають до ЄС. Цей пакет обмежень, який зараз містить 150 осіб і 37 компаній, поки діє до 15 вересня.

Раніше в уряді Німеччини вже заявляли, що обман Москви, яка, всупереч контрактами, завезла з Росії в Крим турбіни компанії Siemens, призведе до подальшого погіршення відносин двох країн.

У Росії заявили, що електростанції, для яких завезли турбіни, все одно запустять, як і заплановано, в 2018 році.