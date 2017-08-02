Росії нічим замінити турбіни Siemens - ЗМІ
Якщо німецька компанія піде з російського ринку, це створить серйозні проблеми для російської енергетики.
Незважаючи на всі заяви, енергетика Росії сильно залежна від обладнання німецької компанії Siemens. Російська промисловість не може ефективно замінити німецькі технології, передає DT.UA з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.
"Siemens став головним постачальником устаткування для нових російських електростанцій з моменту прийняття у 2008 році програми обов'язкової модернізації. Згідно з нашою оцінкою, до 60% всіх нових потужностей, встановлених у Росії за останнє десятиліття, припадає на продукцію Siemens. Тому повний відхід з російського ринку такого гравця став би критичним для російської енергетики", - сказав виданню експерт Renaissance Capital Володимир Скляр.
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Він наголосив, що зараз Росія не може замінити німецькі турбіни власним виробництвом.
"Процес проектування основної турбіни Siemens PGU-410 зайняв близько 20 років. На світі існують турбіни зі схожими параметрами. Але варто розуміти, що постачання такого типу обладнання не відбуваються в один день. Тому повністю замінити обладнання Siemens зараз неможливо", - додав Скляр, зазначивши, що відхід німецької компанії з російського ринку створить проблеми ще й з обслуговуванням тих турбін, які вже встановлені і використовуються.
Експерт Raiffeisenbank Федір Корначов зазначив, що німецька компанія оголосила, що не буде більше співпрацювати з державними компаніями Росії. Але формально можливі поставки для приватного сектору. Однак значна частина російської енергетики у руках компаній олігархів, які тісно співпрацюють з Кремлем. Тому і тут німецька сторона може побоятися негідної поведінки, як це сталося у випадку з турбіною для електростанції в Тюмені, яка без відома Siemens раптом опинилася в Криму всупереч санкціям.
Як повідомляв УНІАН, посли країн Євросоюзу 26 липня погодилися розширити санкційний список проти Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, які Москва, всупереч контрактами, завезла з Росії в окупований Крим.
Берлін прагне додати ще чотири юридичні та фізичні особи з Росії в перелік тих осіб, чиї активи в ЄС заморожуються і кого не допускають до ЄС. Цей пакет обмежень, який зараз містить 150 осіб і 37 компаній, поки діє до 15 вересня.
Раніше в уряді Німеччини вже заявляли, що обман Москви, яка, всупереч контрактами, завезла з Росії в Крим турбіни компанії Siemens, призведе до подальшого погіршення відносин двох країн.
У Росії заявили, що електростанції, для яких завезли турбіни, все одно запустять, як і заплановано, в 2018 році.