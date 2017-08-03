В українських міністерствах в листопаді можуть з'явитися перші фахівці з питань реформ

В Кабінеті міністрів України вважають можливим, що 1 листопада будуть призначені перші фахівці з питань реформ у міністерствах в рамках реформи державної служби.

Читайте такожГройсман анонсував реформування 10 міністерств

Про це заявила заступник державного секретаря Кабінету міністрів Тетяна Ковтун під час круглого столу в УНІАН в рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту #EUkraine на тему: «Кадрова революція влади: як Уряд буде набирати нових фахівців-реформаторів та шукати шляхи зробити систему більш ефективною».

За її словами, Кабінет міністрів планує 16 серпня ухвалити низку нормативних актів, які дадуть старт реформи державної служби.

«Також 16 серпня уряд готується до запуску веб-порталу для нових вакансій для фахівців з питань реформ. І, звісно ж, для початку комунікаційної кампанії, яка буде відбуватися і в Секретаріаті Кабміну і, сподіваємося в 10 міністерствах, які є частиною такого «пілоту» для того, щоб дійсно залучити цих тисячу людей, і інтегрувати їх в державну службу», - сказала вона.

Далі, за її словами, якщо всі рішення будуть прийняті вчасно та якісно, то міністерства до кінця серпня здійснять перші необхідні заходи щодо зміни структури і штатного розпису, що дасть можливість створити посади, на які можна буде оголосити конкурс.

«Щойно це буде зроблено всі вакансії будуть з’являтися на порталі… Після того відбудеться формування конкурсних комісій, їх навчання, і старт рекрутингу відбудеться 1 вересня… І ми очікуємо, що 1 листопада у нас вже, можливо, при правильності всього процесу будуть призначені перші фахівці з питань реформ у міністерствах», - розповіла Ковтун.

При цьому вона пояснила, що кожне міністерство своєю конкурсною комісією буде відбирати нових державних службовців.

Як повідомляв УНІАН, закон про реформу держслужби було підписано президентом України Петром Порошенко на початку січня і він набув чинності з 1 травня 2016 року.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував намір залучити до урядових структур 1000 молодих кадрів для підвищення ефективності державного управління.

За словами Гройсмана, молоді держслужбовці одержать достойну заробітну плату за рахунок підтримки міжнародних партнерів і стануть провідниками ефективних рішень для реформування країни.

Уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках поліпшення функціонування державної служби.

Гройсман зазначив, що вже у вересні уряд почне конкурси з відбору 1000 молодих фахівців, які займуть свої посади в структурах Кабміну.

Пізніше міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив, що реформа торкнеться міністерств соціальної політики (головний фокус роботи - пенсійна реформа), охорони здоров'я (реформа сфери охорони здоров'я), аграрної політики (земельна реформа), освіти (реформа освіти), фінансів (фінансове забезпечення реформ), регіонального розвитку (децентралізація), енергетики (розвиток енергосектору), інфраструктури (розвиток інфраструктури), Кабінету міністрів (координація реформи держуправління), а також юстиції (впровадження сучасних юридичних практик).