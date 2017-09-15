Польща хоче запровадити податок на сезонних працівників з України

До кінця поточного року в Польщі хочуть ухвалити закон про запровадження фіксованого податку за працевлаштування сезонного працівника.

Про це повідомив глава Постійної комісії Кабінету міністрів Польщі Генрі Ковальчик, пише Agronews.

«Я координую роботу над новим рішенням щодо оподаткування сезонних працівників. Це стосується сотень тисяч людей. Потрібно, щоб фермери могли легально наймати таких працівників, сплачуючи невеликий податок у розмірі близько 300 злотих на місяць», – пояснив Ковальчик.

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Нові правила, швидше за все, вступлять в силу з наступного літнього сезону.

Чиновник підкреслив, що «при нагоді вирішимо проблему реєстрації іноземних працівників, що також важливо для національної безпеки». Згідно зі статистичними даними, Польща видала понад мільйон дозволів на в’їзд.

«Однак ми не знаємо, скільки людей виїхало, а скільки залишилося працювати», – поскаржився Генрі Ковальчик.