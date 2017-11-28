ЄБРР профінансує розробку проектів здачі в концесію портів "Херсон" та "Ольвія"

Адміністрація морських портів України (АМПУ) та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали договір про фінансування розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проектів концесії Херсонського морського торгового порту і стивідорної компанії "Ольвія". Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

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"ЄБРР зобов'язується покрити витрати на технічну допомогу в організації зазначених концесійних проектів, а також на підготовку справедливих і прозорих конкурсів для залучення приватних інвесторів до передачі в концесію двох державних стивідорних компаній", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника АМПУ Райвіса Вецкаганса, розробка ТЕО (комплект розрахунково-аналітичних документів, що дозволяють розглядати доцільність та ефективність інвестиційного проекту – УНІАН), спільно з провідними міжнародними фінансовими організаціями стане запорукою прозорості конкурсу та економічної обґрунтованості концесії державних стивідорів.

"Успішна реалізація пілотних проектів для галузі створить основу для довгострокового інвестування в розвиток портів на зрозумілих і взаємовигідних умовах як для бізнесу, так і для держави. Тільки за попередніми розрахунками, передача двох госстивидоров в концесію буде сприяти збільшення вантажопотоку не менше ніж на 5,5 мільйона тонн та залучення інвестицій обсягом до 140 мільйонів доларів", - цитує прес-служба Вецкаганса.

У прес-службі нагадали, що в червні 2017 року Мінінфраструктури затвердило навчальні плани підготовки та реалізації пілотних проектів з передачі в концесію державного майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія", ДП "Херсонський морський торговельний порт", залізнично-поромного комплексу ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та майна ДП "Адміністрація морських портів України".

Довідка УНІАН. Адміністрація морських портів України розпочала роботу в червні 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли в нову структуру шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.

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На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Білгород-Дністровський порти, порт "Южний" та "Чорноморськ", в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований порт "Ольвія". Також Україна має свої порти на Азовському регіоні - Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх загалом три - Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.