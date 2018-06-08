Українські вчені на порозі відкриття ліків від раку шкіри - ЗМІ

Рослині вдається не тільки відбивати сонячне проміння, а й нівелювати шкоду, яку воно вже завдало.

Українські науковці перебувають на порозі грандіозних відкриттів – ліків від раку шкіри та пшениці, якій не страшні ні мороз, ні посуха.

Речовини і гени для досліджень цих явищ дала одна рослина, йдеться в сюжеті ТСН.

Це щучник антарктичний, котра вільно почуваються на Південному полюсі. Кілька зразків щучника привезли до Києва полярники, і тепер в Інституті молекулярної біології вирощують свій щучник, який не замерзає при температурі -40С у вакуумі. Найближчим часом науковці хочуть пересадити гени цієї рослини звичним злаковим, зокрема, пшениці. "Коли озимі вирощуються, вони вирощуються в різних умовах. Іноді, буває, не випадає сніг. Якщо навіть вдасться прямі гібриди отримати, то вони вже будуть набагато стійкіші і зможуть виживати в наших умовах при будь-яких перепадах", - пояснює Оксана Пороннік.

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Опромінення щучника ультрафіолетом дало ще цікавіші результати – рослина виявилася на диво стійкою до кількатижневого впливу великим дозами. Вчені були здивовані, а керівник досліджень Віктор Кунах оцінює це відкриття ще вище, ніж любов щучника до холодів. Генетик вважає, що рослині якимось чином вдається не тільки відбивати сонячне проміння, а й нівелювати шкоду, яку воно вже завдало. Фактично, вона лікує сама себе, тож залишається виділити захисні речовини – і це будуть готові препарати проти меланоми.

Щороку рак шкіри виявляють у 4 тисяч українців, а смертність від нього сягає 90%. "Чому ультрафіолет нас зацікавив? Тому що ці речовини можуть бути використані, і це вже показано, як протимеланомна природна сполука. В лабораторних умовах ми перевірили це на клітинах людини. І дійсно, ефект є. Далі задача – виділити ці речовини, запатентувати і на їх основі щось робити", - пояснив Кунах.

Для завершення роботи вченим потрібно розшифрувати увесь геном щучника, а на це поки що бракує коштів і обладнання. Попри це, науковці сповнені ентузіазму та сподіваються, що ці проблеми можна буде вирішити з огляду на масштабні наслідки, котрі принесе успішне завершення проекту.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні зростають показники захворюваності на меланому шкіри.