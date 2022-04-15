Наголошується, що норму про декларацію на період війни прибрали.

Під час війни змінилися умови роботи сімейних лікарів. Так, переселенцям тепер не потрібно мати декларацію, щоб звернутися за допомогою до фахівців.

Про це в інтерв'ю з Аллою Мазур розповів міністр здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що норму про декларацію на період війни прибрали.

"Ми на період війни прибрали норму про декларацію. І він (переселенець - ред.) може звернутися до сімейного лікаря на місцях напряму й отримати скерування", – підкреслив Ляшко.

Раніше Ляшко розповів, як працюють лікарі в областях, де тривають активні бойові дії.

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