Майже половина українців заявили про погіршення якості державних медпослуг – опитування

Майже 40% опитаних вважають високим рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні, а понад 40% не знають свого сімейного лікаря або терапевта.

44% опитаних українців зазначили, що за останні два роки загальна якість державних медичних послуг для країни погіршилася, 14% - побачили покращення, 32% - вважають, що у рівні якості державних медичних послуг нічого не змінилося.

Про це йдеться в опублікованих результатах опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Як вказують соціологи, "за останні півроку дещо збільшилася кількість тих, хто говорить про покращення у цій сфері".

"38% оцінюють рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні як високий. Натомість 54% мають протилежну думку. Дещо вище, аніж в інших регіонах, оцінили професійні якості медиків на сході. Також позитивно на рівень схвалення компетентності впливають наявність медика у родині та знайомство з сімейним лікарем", - повідомляють соціологи.

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При цьому 55% опитаних знають свого сімейного лікаря або терапевта, а 44% – не знають. Також 36% заявили, що вже обрали собі сімейного лікаря та підписали з ним договір, а 63% - поки ще не зробили цього. Серед тих же, хто вже уклав контракт, 82% заявили, що задоволені своїм лікарем і 7% висловили невдоволення.

50% респондентів підтримують запровадження принципу «гроші йдуть за пацієнтом» у фінансуванні медицини, а 20% висловили протилежну думку, ще 17% заявили, що не підтримують ні стару систему фінансування, ні нову.

Серед послуг, які б міг надавати електронний сервіс eHealth, що поступово запроваджується в Україні, для опитаних найзручнішим стала перевірка та порівняння цін в аптеках. 66% заявили, що їм було б зручно це робити з використанням цієї системи, 29% висловили протилежну думку. Призначати зустрічі з лікарями, перевіряти свою історію хвороби, укладати договори з сімейним лікарем, друкувати офіційні рецепти лікарських засобів було б зручним від 50% до 60% опитаних, а незручним – від 35% до 40%.

"Натомість можливе використання eHealth для отримання медичних консультацій за допомогою відеоконференцій викликає протилежні оцінки: 46% вважали б це зручним для себе, водночас стільки ж – незручним", - заявляють у "Рейтингу".

Водночас, дві третини підтримують запровадження системи розподілу витрат на лікування, коли певна частина оплачується державою, а іншу платить пацієнт, 25% - проти такої ініціативи. Серед тих, хто зазначив, що не проти такої системи фінансування витрат на медичні послуги, 33% зазначили, що готові потратити на це не більше 5% від загальної вартості, 26% - не більше 10%, 13% - не більше 20% і 14% готові оплатити 25% вартості лікування.

Дослідження проводилося з 1 по 10 червня 2018 року та охопило населення України від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка, яка складає 1200 респондентів, репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,8%.