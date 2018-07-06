Супрун зруйнувала міфи про біль у спині

За словами Супрун, погана постава не може бути причиною виникнення болю.

Зазвичай панує думка, що спина болить у людей похилого віку, у спортсменів, що багато тренуються, або ж людей, які мають проблеми з поставою.

Та, за словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, насправді, спина болить майже у всіх. А піковий вік виникнення болю у спині припадає якраз на людей віком від 35 до 55 років.

Тож вона зібрала найбільш поширені міфи та запитання щодо болю у спині:

Міф 1. Якщо болить спина - потрібно приймати хондропротектори.

"Прийом хондропротекторів під час болю в спині (як і при інших проблемах) - марна трата грошей. Не існує ніяких досліджень, які доводять їхню ефективність", - наголосила в.о. глави МОЗ.

Міф 2. Для лікування болю в спині обов'язково потрібні уколи або крапельниці.

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"Насправді ін'єкції можуть бути болісними і супроводжуватися ускладненнями, а лікування крапельницями взагалі не має ніякого наукового обґрунтування", - заявила Супрун.

Якщо все-таки потрібні препарати для усунення болю, то цілком достатньо прийому таблетованих форм, радить в.о. міністра охорони здоров'я.

Міф 3. Якщо у мене болить спина вже у молодому віці, то що ж буде зі мною до старості.

Насправді, продовжила Супрун, піковий вік виникнення болю у спині припадає на 35-55 років. Після 55 років поширеність болю починає знижуватися, особливо це стосується болю, джерелом якого є міжхребцеві диски.

Міф 4. У мене погана постава, тому болить спина.

"Погана постава також не може бути причиною виникнення болю. Багато людей, мають “погану” поставу, проте не страждають від болю... Насправді відсутність активності веде до дискомфорту і появи болю в спині", - наголосила в.о. глави МОЗ.

Раніше Супрун розповідала, що міжхребцеві диски у людини дуже міцно пов'язані з хребтом, тому не можуть вилетіти або зміститися.\