Зміну у таборі на Київщині, де отруїлися 12 дітей, достроково закривають

Експерти опублікували висновки експертиз щодо отруєння дітей у дитячому таборі "Славутич".

Київська обласна адміністрація достроково закриває зміну в ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич", де 2 липня зареєстрували харчове отруєння 12 дітей.

Про це повідомив голова КОДА Олександр Горган, передає "Українська правда".

"Сьогодні відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де заслуховували інформацію щодо табору. За її результатами ми прийняли рішення достроково закрити зміну, бо там виявлено низку системних посадових порушень і зловживань", - сказав він.

За словами Горгана, зміна закривається від 11 липня. "11 липня усі діти мають роз'їхатися. Зміна закривається", - сказав він.

Керівник ОДА додав, що заклад зможе прийняти нову зміну дітей тільки після того, пройде повторну перевірку.

"Ми зміну закриваємо. І не даємо заїзд до того, часу, поки не буде проведено повторне лабораторне дослідження і не будуть отримані результати, які дозволять визнати заклад придатним для прийому дітей", - сказав він.

Серед порушень, які озвучували на комісії, Горган назвав те, що в харчоблоці табору виявили бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок та патогенну флору.

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"Це було знайдене на посуді, на кранах, на раковинах. Ми маємо всі підстави вважати, що наявність цієї флори спричинила масове отруєння", - сказав Горган.

Крім того, за його словами, до хворих дітей не пускали медиків.

"1 числа діти були отруєні і 3 числа – через дві доби – по-перше, дітей певну частину часу взагалі не лікували, на них просто не звертали уваги, і дитинка, яка зараз дуже хвора, вона була у хворобливо-сонливому стані, вона весь час втрачала вагу і скочувалась до важкого стану. Потім цих дітей невірно лікували – убили навіть їх природну флору, а не тільки патогенну, що ще може мати дуже складні наслідки у майбутньому", - сказав Горган.

"Потім був момент, коли мати телефонувала уже всім, кому могла, і навіть викликала екстрену медичну допомогу, а екстрена меддопомога відмовила в приїзді. Тільки через те, що зателефонував головлікарю заступник прокурора району, то прислали карету екстреної допомоги, і її 2 липня не допустили на територію закладу і дітей не показали", - додав голова КОДА.

Також, він наголосив, що людина, яка "не пускала перевіряючих, не надавала допомогу", вона суміщає дві посади.

"Він - начальник медчастини цього табору і він же сам заступник головного лікаря і відповідає за екстрену меддопомогу у районі", - підсумував Горган.

Як повідомляв УНІАН, у дитячому спортивному таборі на Київщині зафіксували випадок масового отруєння дітей. 11 вихованців потрапили до медичного ізолятору табору. Ще одна дитина, 8-річна дівчинка, впала у кому та була госпіталізована до реанімації.

За фактом отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.