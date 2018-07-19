Омбудсмен після візиту до табору на Донеччині відкрила справу щодо масового отруєння дітей

На сьогодні у лікарні залишаються 78 дітей, які були госпіталізовані з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» з табору «Орлятко».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відкриває провадження з приводу масового отруєння дітей у таборі «Орлятко» на Донеччині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, сьогодні Денісова, після засідання комісії у Донецькій ОДА щодо масового отруєння дітей у таборі «Орлятко» (Лиманський район, Донецька область), відвідала сам табір.

Поспілкувавшись із співробітниками табору, Денісова з’ясувала, що адміністрація не реагувала на перші скарги дітей на погане самопочуття.

«Лікар підозрювала, що в дітей якась серйозна інфекція, але свідомо зробила запис в журналі, що в діток прояви ОРЗ. Замість того, щоб терміново звертатися до санепідеміологічної служби, вони з директором вирішили почекати до ранку», - наголосила уповноважений.

Денісова зазначила, що зараз проводяться необхідні медичні дослідження, їх результати мають бути відомі завтра. Але, за словами деяких лікарів, діти хворі на сальмонельоз або дизентерію.

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Омбудсмен повідомила, що табір закритий. Харчоблок у закладі у жахливому стані, в маленьких кімнатах – по 12 ліжок, в яких «жахливі подушки й ковдри».

Також сьогодні Денісова відвідала табір «Яструбок», яким володіє той самий власник, що й табором «Орлятко». За словами омбудсмена, ситуація в таборі «Яструбок» краща, ніж в «Орлятко», але й тут спостерігається недбальство керівництва.

Лікарем не зазначені дати відвідання дітьми медпункту, відсутні проби на продуктах харчування, харчоблок в неналежному стані. Крім того, в одному корпусі мешкають і дівчатка, і хлопчики. У них одна вбиральня на всіх. Дівчата й хлопці-вожаті також живуть в одній кімнаті.

«Я запропонувала директору табору зробити окремі корпуси для хлопчиків і дівчат, окремі кімнати для вожатих. Всі рекомендації та зауваження я ще направлю керівництву табору у письмовому вигляді. Крім того, мій представник у Луганській та Донецький областях Павло Лисянський буде на місці стежити, чи виправить керівництво всі недоліки, та як у таборах будуть дотримуватись прав дитини», - зазначила уповноважений.

Всі дії державних органів, причетних до розслідування масового захворювання дітей у таборі «Орлятко», перебувають на контролі уповноваженого.

Також Денісова направила звернення до голови Донецької ОДА та до в.о. міністра охорони здоров’я України з проханням негайно перевірити причини, що призвели до отруєння дітей.

Крім того, Денісова проводитиме власне розслідування щодо невчасного реагування адміністрацією табору «Орлятко» на спалах хвороби серед дітей.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 липня у таборі «Орлятко» на Донеччині сталося масове отруєння дітей. Станом на 18 липня із закладу були госпіталізовані 84 особи, у тому числі 68 дітей.

За фактом отруєння дітей було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

На сьогодні у лікарні залишаються 78 дітей, які були госпіталізовані з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» з табору «Орлятко».