Екс-прокурор, який влаштував масштабну п'яну ДТП у Києві, став заступником директора Інституту раку (документ, відео)

В Інституті раку працює колишній прокурор, який брав участь у п'яній ДТП.

Екс-прокурор Анатолій Головко, який влаштував у Києві п'яну ДТП, призначений заступником директора Інституту раку і головним "з боротьби з корупцією".

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Про це у Facebook повідомила активістка Центру протидії корупції Олександра Устинова. Вона також опублікувала відповідний наказ.

"На відео - бухий екс-прокурор з Вінницької області Анатолій Головко таранить машини, тролейбус, рекламні щити і втікає від поліцейських. Коли ж його затримують, - говорить не я за кермом був. Праворуч наказ про призначення цього прокурора не просто заступником директора Інституту раку, але й головним з боротьби з корупцією в закладі. Спасибі директору Інституту раку Колесник Олені за такий вдалий підбір персоналу в клініку. Корупцію тепер там точно здолали", – пише Устинова.

Нагадаємо, 13 серпня стало відомо, що Ганну Губареву, скандального лікаря онкогематологічного відділення Інституту раку, яка відмовилася лікувати ветерана АТО через те, що "той вбивав братський народ", після гучного звільнення поновили на роботі й навіть підвищили.

Увечері того ж дня, 13 серпня, в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що Губареву звільнили вдруге.