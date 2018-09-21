На Тернопільщині вагітна іноземна студентка захворіла на малярію (відео)

Зараз вона лежить в пологовому відділенні міської лікарні №2.

Громадянка Нігерії Дауда Аміна захворіла на малярію - небезпечне інфекційне захворювання - в Тернополі, що є вже другим випадком захворювання в області. Дівчина є студенткою місцевого ВНЗ.

Про це повідомляє 0352.ua.

Відомо, що іноземка здобуває вищу освіту в Тернополі вже другий рік, приїхала в Україну разом з чоловіком і зараз знаходиться в очікуванні дитини.

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За словами професора кафедри інфекційних хвороб Тернопільського медуніверситету Василя Копча, у дівчини виявили малярію під час комплексного обстеження перед навчанням.

Однак неможливо точно визначити, коли саме захворіла вагітна студентка. За словами самої пацієнтки, самопочуття стало погіршуватися приблизно два тижні тому. Зараз вона лежить в пологовому відділенні міської лікарні №2.

Зазначимо, малярія - інфекційна хвороба, збудником якої є плазмодії малярії, які передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів. Хвороба поширена в країнах з тропічним кліматом (найчастіше, країни Африки), протікає з нападами ознобу, підвищенням температури тіла і порушеннями різних органів і систем організму.

Згідно з даними ВООЗ, на планеті щорічно фіксується понад 200 мільйонів випадків малярії, 90% з яких припадає на країни Африки.