Спалах сибірки на Одещині: стягують бійців Нацгвардії, у селах шукають хворих (відео)

Госпіталізованого планують виписати з лікарня за кілька днів.

На Одещині діє двотижневий карантин у селі Міняйлівка, де було зафіксовано зараження сибіркою.

Напередодні там виставили шість блокпостів, на яких чергує поліція та надзвичайники. У селі наразі проведуть дезінфекцію. Із п'яти напередодні госпіталізованих селян в одного сибірку підтвердили, йдеться у сюжеті ТСН.

Відомо, що в район перекидають бійців Національної гвардії України, які встановлять живий ланцюг по периметру всього села. Разом з рятувальниками вони розкладатимуть намети та влаштовуватимуть місця для проживання, якщо знадобиться екстрена евакуація людей із зони лиха. Паралельно ветеринари з медиками проводять моніторинг прилеглих сіл.

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"Ми проводили заходи щодо вакцинації великої рогатої худоби у 20-кілометровій зоні. Провели повну перевірку населення в Міняйлівці, Фуратівці, Фараонівці, Петропавлівці та Старосіллі щодо наявності захворювання на сибірську виразку. Жоден випадок не підтвердився окрім оцих п’ять захворюваних які доставлені до Саратської ЦРЛ", - повідомив Антон Лобан, голова Саратської райдержадміністрації.

Люди у населеному пункті налякані, проте паніки немає. Найбільший страх - можливе знищення худоби, яка годує багато родин.

Відомо про покращення стану госпіталізованих жителів Міняйлівки. Вони отримують необхідне лікування в районній лікарні. Медики прогнозують, що першого чоловіка, в якого діагностували сибірку, випишуть з лікарні за два дні.