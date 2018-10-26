До України у 2018 році повернулася небезпечна інфекція

Вакцинація від дифтерії потрібна не лише дітям, а й дорослим.

За дев’ять місяців 2018 року зареєстровано сім випадків захворювання на дифтерію.

Як повідомили у прес-службі Центру громадського здоров'я МОЗ, у 2017 році випадків захворювання на дифтерію не реєстрували.

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"Єдиний спосіб захиститися від дифтерії та запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років)", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, під час епідемії дифтерії в Україні 1991–1998 роках, яку спричинили низьке охопленням дітей вакцинацією та відсутність ревакцинації дорослих, захворіло близько 20 тисяч людей, 696 із них померло.

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, факторами передачі також можуть бути предмети побуту (посуд, іграшки). Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання.