Україна вимирає: смертність перевищила народжуваність майже удвічі (документ)

Згідно з даними Держстату, на 100 померлих припадає 59 народжених.

В Україні скорочується чисельність населення, а кількість померлих перевищує кількість народжених громадян.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики. Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 жовтня 2018 року, становила 42220,8 тис. осіб.

Упродовж січня–вересня 2018 року чисельність населення скоротилася на 165,6 тис. осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 59 живонароджених", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, кількість померлих в Україні на кінець квітня 2018 року перевищувала кількість народжених майже в два рази.