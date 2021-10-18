Медики попалися на махінаціях з видачею нещепленим українцям сертифікатів про вакцинацію.

Попри наближення нового локдауну і лякаючих показників захворюваності коронавірусом українці не просто не поспішають вакцинуватися, а й платять, аби уникнути щеплення.

Про це повідомляє ТСН.

Журналісти дізналися про цинічну антивакцинаційну схему, яка особливо поширилася в прикордонних регіонах країни.

Щоб отримати необхідний для роботи в Євросоюзі міжнародний сертифікат про вакцинацію препаратом від Pfizer, українці йдуть в пункти прищеплення, але замість уколу місцеві медики просто зливають їхню дозу вакцину в рукомийник. Причому самі "пацієнти" платять за це від 2 до 2,5 тис. гривень.

Читайте такожУ МОЗ планують дітей від 14 років вакцинувати проти коронавірусу: документи вже готові"Афера набула такого масштабу, що, наприклад, на Закарпатті вже можна говорити про справжній антивакцинаційний туризм", - йдеться в повідомленні.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого тижня в Україні зафіксували рекорд захворюваності на COVID-19 від квітня - 18 881 випадок. Однак за цей час ситуація трохи стабілізувалася - тепер повідомляється про менш ніж 10 тис. зареєстрованих хворих.

У зв'язку з цим, з 18 жовтня "червона" зона карантину розширилася на п'ять областей України.

Автор: Станіслав Кожемякін