Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, чим "пакет" відрізняється від попереднього.

До кінця тижня «пакунки малюка» надійдуть в усі області України.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні «пакунки малюка» доставлені в усі області, крім Тернопільської, Житомирської та Херсонської. При цьому додала, що «фури з боксами в ці регіони вже виїхали, і молоді матусі отримають усе необхідне для своїх немовлят до кінця тижня».

При цьому депутат наголосила, що вперше програма реалізується у Донецькій та Луганській областях, і «там пакунки малюка вже знайшли своїх маленьких власників».

Кравчук зазначає, що загальна кількість усіх закуплених боксів - 49 000, а «новий пакунок малюка суттєво відрізняється від попереднього».

«Наприклад, підгузок у ньому стало вдвічі більше (а кожен, в кого є дітки, розуміє, як це важливо). Також тепер у боксі ще більше іграшок, одягу та предметів гігієни для дитини і молодої матусі», - сказала Кравчук.

За її словами, «усі речі якісні, яскраві, гарно спаковані у красиву коробку, яка, до речі, теж має свій функціонал – тут дуже зручно буде зберігати іграшки».

«Але, як мені розповіли, на перший час можна навіть покласти дитину – на дні коробки є спеціальний матрацик», - додала вона.

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Кравчук повідомляє, що 90% вмісту боксу – товари вітчизняного виробника і весь пакунок тепер важить 16 кг, «а його вміст при купівлі у магазинах обійдеться молодим батькам набагато дорожче».

Народний депутат наголошує, що подальші закупівлі для бейбі-боксів здійснюватимуться лише через систему Prozorro.

Вона заявляє, що ініціювала спільну нараду разом з Міністерством соціальної політики України, Офісом президента, Федерацією роботодавців та народними депутатами, де планується обговорити питання якнайшвидшого придбання через Prozorro пакунків малюка.

«У 2020-му році через провал міністерством закупівель Верховна Рада була змушена ухвалити спеціальний закон, що дозволив батькам отримувати бейбі-бокси», - додала Кравчук.

Вона також розмістила відео, де показано, що входить до бейбі-боксу.

Що відомо про допомогу сім'ям з дітьми:

30 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «Пакет малюка» (№3006а). Нардеп Кравчук була однією з ініціаторів ухвалення даного закону.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

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Автор: Надя Пришляк