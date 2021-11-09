Жінка впевнена, що найкращий варіант - природний імунітет.

Медики Київської міської лікарні №4, яка працює як COVID-госпіталь, провели екскурсію для однієї з противниць вакцинації. Жінка стверджує, що немає нічого кращого природного імунітету.

Про це повідомляє "Києва. Newsroom".

За словами жінки, в коронавірус вона вірить, але вакцинуватися не буде, тому що вважає, що немає нічого кращого природного імунітету

"Більшість людей не захворіли на ті хвороби, проти яких їх не прищепили. А ось ці введені інфекції погіршують імунітет", заявила жінка.

Читайте такожУ "Дії" з'являтимуться докази про протипоказання до вакцинації від COVIDЗа словами завідувача реанімації Владислава Васіярова, у відділенні ліжка вільними можуть бути тільки дві-три години, після чого надходить новий пацієнт. При цьому в лікарні щодня використовують по 7 тонн кисню, а у пацієнтів руки в гематомах від постійних уколів. Люди фактично не розлучаються з кисневими масками.

"Просто беруть ложку з їжею в рот й назад надягають маску, інакше ніяк", - зазначили медики.

За словами пацієнтів, вони до останнього відтягували вакцинацію, але потрапивши до реанімації пошкодували про своє рішення.

Водночас Людмила після побаченого не змінила свою думку й заявила, що не бачить сенсу у щепленнях.

"На більшість моїх запитань мені не дали відповіді, які б мені довели, що вакцинуватися корисно", - заявила жінка.

Читайте такожВ Одесі крематорій працює на межі можливостейПри цьому їй дуже шкода лікарів, які вже збиваються з ніг, тому вона вважає, що антивакцинатори не мають права йти в лікарню, якщо захворіли. Крім того, вона не змогла пообіцяти, що не звернеться до медиків, якщо захворіє.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні померла від коронавірусу найбільша кількість людей за весь час пандемії - 833 людини. Всього за добу 8 листопада медики підтвердили 18 988 нових випадків хвороби, госпіталізували 2 967 осіб. Одужати вдалося 16 609 українцям.

У понеділок перше щеплення від коронавірусу зробили 140 439 громадян, повністю вакцинувалися за добу 100 001 особа.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова