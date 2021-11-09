Він каже, що в реанімації перебувають вакциновані з групи ризику.

Лікар-анестезіолог з Києва Володимир Ліходієвський заявив, що в реанімації лише один з десяти пацієнтів має щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Він розповів, що в реанімації з’являються вільні місця найчастіше після смерті пацієнтів, тобто "новий пацієнт йде в реанімацію, коли помре хтось з тих, хто там перебував".

За його словами, пацієнти на апараті ШВЛ надзвичайно довго одужують. Люди з новим штамом та пацієнти з групи ризику перебувають в реанімації місяць - півтора.

Читайте такожЛяшко сказав, коли можна буде говорити про масову вакцинацію підлітків від COVIDЛікар наголосив, що якщо "не зменшиться крива захворюваності, то ми захлинемося".

Також Ліходієвський повідомив, що в реанімації один з 10 пацієнтів вакцинований.

"Пацієнти вакциновані у реанімації також лежать, але це пацієнти з групи ризику - хворі на цукровий діабет і пацієнти літнього віку," - додав він.

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Автор: Надя Пришляк