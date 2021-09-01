В Держпродспоживслужбі констатують, що роз'яснювальних робіт щодо карантинних заходів недостатньо.

В Києві вже з наступного тижня буде відновлена робота мобільних груп контролю за дотриманням протиепідемічного режиму. Перш за все вони будуть моніторити навчальні заклади.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. За його словами, роз'яснювальні роботи з приводу епідемії не приносять відчутного результату. Тому доведеться посилювати контроль.

"Сьогодні запропоновані різні форми навчання. Люди дійсно вже забули, що таке хвороба. Ми в Києві фіксуємо незначне збільшення захворюваності. Але в двох регіонах України зафіксовано можливий перехід в жовту зону, яка буде в майбутньому і в Києві. Тому необхідно підвищити відповідальність і адміністрацій, і батьків дітей. Як показує практика, роз'яснювальні роботи дуже слабо проходять, тому з наступного тижня за дорученням мера Києва поновлюється робота мобільних груп з контролю за протиепідемічним режимом. І в першу чергу це будуть школи і вузи", - заявив Рубан.

Читайте такожУкраїна розірве контракт щодо поставок вакцин Covishield та Novavax

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував імовірність того, що у листопаді Україна може наблизитися до "червоної" зони епідемічної небезпеки та буде введено локдаун.

На думку Ляшка, якщо українці будуть активно вакцинуватися, то навіть при зростанні кількості випадків коронавірусної хвороби, "ми можемо не мати того навантаження на систему охорони здоров'я, що було раніше". І це дозволить проходити зростання без жорстких карантинних обмежень.

Автор: Дмитро Захаров