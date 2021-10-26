Він каже, що в Раді є антивакцинатори.

Було б добре, якби голова Верховної Ради України заборонив невакцинованим народним депутатам ходити в парламент.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Він зазначив, що в раді серед народних депутатів є антивакцинатори. За його словами, ці люди замість того, щоб переконувати людей вакцинуватися, займають протилежну позицію.

Данілов зазначив: "Перше, що треба зробити зараз - не знаю наскільки це взагалі реально, але от би голова ВР заборонив туди ходити людям, які невакциновані". За його словами, такі заборони мають бути не тільки для проходу в парламент.

Читайте такожВ Україні вже є мутантна форма коронавірусу "Дельта" - ДаніловМіністр охорони здоров’я Віктор Ляшко похвалився, що в його міністерстві 95% працівників вакциновані. На питання зі студії, а як ситуація з вакцинування в Кабміні, сказав, що "в більшості" вакциновані.

Ляшко нагадав, що з 8 листопада в Україні почне діяти заборона на діяльність невакцинованих людей в ряді професій, перелік яких визначено урядом.

Раніше лікар розповів, що імунітет від перенесеної короновірусної хвороби не захищає від інших штамів COVID-19.

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Автор: Надя Пришляк