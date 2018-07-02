Курятина може стати причиною смерті мільйонів людей - журналісти (відео)
Через дорогі телятину та свинину українці переходять на курятину. За рік пересічний українець з’їдає приблизно 25 кілограмів цього продукту.
Проте м'ясо курки може бути небезпечним. І все через антибіотики, якими годують курчат-бройлерів, йдеться у сюжеті ТСН.
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Від постійного вживання такого м’яса страждає людський організм. Британські журналісти підрахували: вже за тридцять років через цю проблему щорічно буде гинути 10 мільйонів людей у світі.
"80% антибіотиків, проданих у США, та понад половини проданих у всьому світі використовують для вирощування тварин", - йдеться у сюжеті.
"Ми отримуємо на стіл продукт, нашпигований антибіотиками. Зараз у медицині дуже гостра проблема - це резистентність до антибіотиків", - розповідає дієтолог Олександр Кущ.
Щоб зменшити ризик споживання м'яса з антибіотиками – є декілька рекомендацій.
"Є види птиці, які не піддаються бройлерству, наприклад індичка, качка. Не треба скидати з рахунків інші види білка - молочні продукти, яйця. І тоді частка цієї бройлерної курятини може бути істотно знижена, я думаю, якщо вона буде виникати раз або два на тиждень, то організм буде в змозі впоратися", - додав Кущ.
Також експерт наголосив, що найбільша кількість шкідливих речовин у курятині накопичується у шкірі, печінці та стегенцях. А найменша - у грудинці.
Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що загрозу передусім становлять не антибіотики у м’ясі, а стійкі до них бактерії, які також там можуть бути присутні.