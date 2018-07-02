Курятина може стати причиною смерті мільйонів людей - журналісти (відео)

Антибіотики, які людина вживає разом із м'ясом курки, незабаром можуть стати причиною масової смертності.

Через дорогі телятину та свинину українці переходять на курятину. За рік пересічний українець з’їдає приблизно 25 кілограмів цього продукту.

Проте м'ясо курки може бути небезпечним. І все через антибіотики, якими годують курчат-бройлерів, йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожНебезпечне м'ясо: українські виробники накачують тварин антибіотиками, які руйнують організм людини (відео)

Від постійного вживання такого м’яса страждає людський організм. Британські журналісти підрахували: вже за тридцять років через цю проблему щорічно буде гинути 10 мільйонів людей у світі.

"80% антибіотиків, проданих у США, та понад половини проданих у всьому світі використовують для вирощування тварин", - йдеться у сюжеті.

"Ми отримуємо на стіл продукт, нашпигований антибіотиками. Зараз у медицині дуже гостра проблема - це резистентність до антибіотиків", - розповідає дієтолог Олександр Кущ.

Щоб зменшити ризик споживання м'яса з антибіотиками – є декілька рекомендацій.

"Є види птиці, які не піддаються бройлерству, наприклад індичка, качка. Не треба скидати з рахунків інші види білка - молочні продукти, яйця. І тоді частка цієї бройлерної курятини може бути істотно знижена, я думаю, якщо вона буде виникати раз або два на тиждень, то організм буде в змозі впоратися", - додав Кущ.

Також експерт наголосив, що найбільша кількість шкідливих речовин у курятині накопичується у шкірі, печінці та стегенцях. А найменша - у грудинці.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що загрозу передусім становлять не антибіотики у м’ясі, а стійкі до них бактерії, які також там можуть бути присутні.