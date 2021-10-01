З 1 жовтня Україна перейшла на електронні лікарняні.

Чотири групи осіб продовжуватимуть отримувати паперові медичні висновки про тимчасову непрацездатність, попри перехід з 1 жовтня на електронну систему.

Про це розповів під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Паперові лікарняні будуть продовжувати отримувати чотири групи осіб", - зазначив Ляшко.

За його словами, перша група – це ті, хто оформили лікарняні до 1 жовтня.

Друга група – ті, у кого сплив термін можливості внести зміни до медичного висновку.

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"У таких випадках це буде розглядатись на базі лікарської консультативної комісії і підписуватися безпосередньо керівником закладу", - пояснив міністр.

Третя група – це ті, у кого буде виникати технічна проблема і упродовж 7 днів не буде можливості оформити електронний лікарняний.

"На всяк випадок, на випадок непередбачуваної ситуації, ми передбачили таку можливість", - підкреслив Ляшко.

Четверта група – це ті, хто оформлює довідку на отримання лікарняного за формою № 147/о при народженні дитини.

"Є проблема, коли для незастрахованої особи при народженні дитини видається довідка за формою № 147/о на неелектронний лікарняний. Це виключно юридичний процес", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня Україна переходить на електронні лікарняні - оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.

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Автор: Богдан Слуцький