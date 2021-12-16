Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Полтавській області.

В Україні за добу виявили 9590 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 864 дітей та 115 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2089 осіб; зафіксовано 355 летальних випадків; одужали 25 499 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 74 231.

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захворіло – 3 588 147 осіб;

одужало – 3 284 815 осіб;

летальних випадків – 92 313;

проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1478;

Вінницька область – 305;

Волинська область – 419;

Дніпропетровська область – 386;

Донецька область – 473;

Житомирська область – 325;

Закарпатська область – 427;

Запорізька область – 529;

Івано-Франківська область – 318;

Київська область – 397;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область – 83;

Львівська область – 485;

Миколаївська область – 297;

Одеська область – 400;

Полтавська область – 642;

Рівненська область – 270;

Сумська область – 231;

Тернопільська область – 268;

Харківська область – 314;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 398;

Черкаська область – 392;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 332.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 269 тис. 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 млн 269 тис. 055, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 млн 735 тис. 628. Загалом проведено 27 млн 004 тис. 683 щеплення.

Минулої доби вакциновано 142 тис. 926 людей, з них першу дозу отримали 47 тис. 519, повністю імунізовані – 95 тис. 407.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова