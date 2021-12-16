В Україні за добу виявили 9590 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 864 дітей та 115 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2089 осіб; зафіксовано 355 летальних випадків; одужали 25 499 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 74 231.
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захворіло – 3 588 147 осіб;
одужало – 3 284 815 осіб;
летальних випадків – 92 313;
проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1478;
Вінницька область – 305;
Волинська область – 419;
Дніпропетровська область – 386;
Донецька область – 473;
Житомирська область – 325;
Закарпатська область – 427;
Запорізька область – 529;
Івано-Франківська область – 318;
Київська область – 397;
Кіровоградська область – 156;
Луганська область – 83;
Львівська область – 485;
Миколаївська область – 297;
Одеська область – 400;
Полтавська область – 642;
Рівненська область – 270;
Сумська область – 231;
Тернопільська область – 268;
Харківська область – 314;
Херсонська область – 143;
Хмельницька область – 398;
Черкаська область – 392;
Чернівецька область – 122;
Чернігівська область – 332.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 269 тис. 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 млн 269 тис. 055, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 млн 735 тис. 628. Загалом проведено 27 млн 004 тис. 683 щеплення.
Минулої доби вакциновано 142 тис. 926 людей, з них першу дозу отримали 47 тис. 519, повністю імунізовані – 95 тис. 407.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.