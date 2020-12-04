Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 10,1% більше, ніж був в аналогічний період попереднього епідсезону.

В Україні з 28 вересня по 29 листопада на грип та ГРВІ перехворіли 3,9% населення країни.

Читайте такожУкраїна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19 – СтефанишинаПро це повідомили в Центрі громадського здоров'я України МОЗ України.

«З початку сезону - з 28 вересня по 29 листопада 2020 року - в Україні на грип та ГРВІ перехворіли 3,9% населення країни. Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 10,1% більше, ніж був в аналогічний період попереднього сезону. Жодного летального випадку не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що станом на 29 листопада госпіталізовано 1,5% хворих, з них 8 тис. 688 - діти до 17 років.

«За тиждень 23-29 листопада у Волинській, Донецькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг до 25%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. У Запорізькій,Полтавській та Херсонській областях інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг на 25-55,5%, що знаходиться в межах 25-75% і відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу», - зазначають у ЦОЗ.

Також повідомляється, що в інших регіонах України - низька інтенсивність епідемічного процесу грипу.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 118 тис. 913 осіб, у тому числі 52 тис. 403 - з груп медичного та епідемічного ризику. Це на 40% менше аналогічного показника минулого року.

У Центрі громадського здоров'я нагадали, що найкраща профілактика грипу - це вакцинація.

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Автор: Костянтин Гончаров