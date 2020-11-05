В Україні минулого тижня на гостру респіраторну вірусну інфекцію захворіли 157 тисяч 980 осіб.
Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, 29,6% з захворілих минулого тижня - діти до 17 років.
"Інтенсивний показник захворюваності становить 415,8 на 100 тисяч населення, що на 13,9% менше епідемічного порогу по Україні", - зазначили в Міністерстві.
Читайте такожУ НСЗУ пояснили, чому важливо робити щеплення попри пандемію COVID-19
Наголошується, що в країні не зареєстровано циркуляції вірусів грипу.
У МОЗ також уточнили, що повідомлень про летальні випадки за тиждень не надходило.
За даними відомства, минулого тижня проти грипу вакциновано 17 тис. 969 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 29 тис. 614 осіб.
Грип в Україні: інші новини
- У МОЗ розповіли, кому безкоштовно зроблять щеплення від грипу
- Медик розповіла про небезпеку одночасного зараження коронавірусом і грипом
- "Перебуваємо як на війні": інфекціоніст розповіла про боротьбу з коронавірусом в Україні
- Лікар-інфекціоніст розповів, чому важлива вакцинація від грипу під час пандемії COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram