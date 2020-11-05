Повідомлень про летальні випадки за тиждень не надходило.

В Україні минулого тижня на гостру респіраторну вірусну інфекцію захворіли 157 тисяч 980 осіб.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, 29,6% з захворілих минулого тижня - діти до 17 років.

"Інтенсивний показник захворюваності становить 415,8 на 100 тисяч населення, що на 13,9% менше епідемічного порогу по Україні", - зазначили в Міністерстві.

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Наголошується, що в країні не зареєстровано циркуляції вірусів грипу.

У МОЗ також уточнили, що повідомлень про летальні випадки за тиждень не надходило.

За даними відомства, минулого тижня проти грипу вакциновано 17 тис. 969 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 29 тис. 614 осіб.

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Автор: Антоніна Доломанжи