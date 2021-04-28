Київський медик Євген Дубровський вважає, що зараз пандемія COVID-19 в Україні стрімко згасає, а от чи чекає українцям у майбутньому на новий спалах захворювання, важко спрогнозувати.
Читайте такожВ Україні триває перша хвиля COVID-19-епідеміологСвою думку з цього приводу він написав у Facebook.
«Найпопулярніше питання - коли очікувати наступну хвилю?... Може, спалахів вже і не буде. Це за умови, що вже перехворіла переважна більшість населення», – зазначив медик.
При цьому він припустив, що восени та взимку ситуація з коронавірусом в Україні значно погіршиться: «Ковід стає сезонним захворюванням».
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