На думку фахівця, їх не буде за умови, що в країні вже перехворіла переважна більшість населення.

Київський медик Євген Дубровський вважає, що зараз пандемія COVID-19 в Україні стрімко згасає, а от чи чекає українцям у майбутньому на новий спалах захворювання, важко спрогнозувати.

Читайте такожВ Україні триває перша хвиля COVID-19-епідеміологСвою думку з цього приводу він написав у Facebook.

«Найпопулярніше питання - коли очікувати наступну хвилю?... Може, спалахів вже і не буде. Це за умови, що вже перехворіла переважна більшість населення», – зазначив медик.

При цьому він припустив, що восени та взимку ситуація з коронавірусом в Україні значно погіршиться: «Ковід стає сезонним захворюванням».

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Автор: Катерина Шварц