"Омікрон" виявили у 41-річної та 62-річної жінок. Вони не були щеплені проти COVID-19.

На Житомирщині виявили два випадки штаму коронавірусу "Омікрон" у жінок, які прибули з Італії.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Зазначається, що 30 грудня вірусологічна лабораторія вказаного центру підтвердила два випадки інфікування у Житомирі та Бердичеві штамом SARS-CoV-2 "Омікрон" шляхом виявлення мутацій, що характерні для даного штаму.

"З метою підтвердження отриманих результатів біоматеріал буде відправлений до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я для проведення повногеномного секвенування", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗеленський відповів на петицію про скасування COVID-вакцинації для низки працівниківЗокрема, штам "Омікрон" виявили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернувся з Італії. Обидві хворі не були щеплені проти COVID-19.

Фахівці проводять епідеміологічне розслідування цих випадків.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні вже зафіксовані 6 випадків зараження новим штамом коронавірусної хвороби "Омікрон".

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