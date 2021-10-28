У КМДА інформують, що на завтра призначено засідання міської комісії з НС щодо COVID-19, але ріщення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

У столиці третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі "червоної" зони, заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Поворозника, рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але місто збирає місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра.

Чиновник повідомив, що в лікарнях столиці наразі перебувають 3 тис. 334 пацієнти, у тому числі 50 дітей, з підтвердженим діагнозом COVID-19; а також 452 пацієнти, у тому числі 27 дітей, – із підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 2 тис. 411 пацієнтів, на ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих, 59 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 2 тис. 888 хворих.

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Він зазначив, що місто нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби. Тільки за минулу добу у столиці вакциновано 27 тис. 566 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зроблено 2 млн 166 тис. 837 щеплень.

"Місто створило всі умови для вакцинації. Кожен може щепитися в максимально зручному для себе місці: біля дому чи біля роботи. Вакцинуйтеся і бережіть себе!" – закликав Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, вчора заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко сказала, що рішення державної комісії ТЕБ та НС про переведення Києва у "червону" зону епіднебезпеки може бути прийняте у п’ятницю, 29 жовтня. Вона зазначила, що у Києві два дні вже спостерігається перевищення показника заповненості ліжок з киснем, а три дні такого перевищення є підставою для переведення міста в "червону" зону. За її словами, рішенням зазвичай дається місту чи регіону 2-3 дні для того, щоб максимально підготуватися до нового режиму.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Інна Андаліцька