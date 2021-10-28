В Україні вже можна вільно прищеплювати від COVID-19 дітей старше 12 років.

Дітям, які в Україні пройдуть вакцинацію від COVID-19, видаватимуть довідку про щеплення. Це не буде окремий документ, а традиційна форма "063", яка містить дані про всі щеплення дитини.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами голови Національної групи експертів з імунізації Федора Лапія, про COVID-сертифікат або свідоцтво про вакцинацію поки мова не йде.

Читайте такожПацієнти covid-реанімацій закликали українців вакцинуватисяЗараз в Україні вже можна вільно прищеплювати від COVID-19 дітей старше 12 років. Раніше дозволяли вакцинувати тільки підлітків з груп ризику.

Щоб зробити щеплення треба отримати направлення від педіатра. Вибрати вакцину не можна, дітям поки що будуть колоти тільки Pfizer.

Лапій пояснив, що дозвіл на вакцинацію дали, тому що серед дітей теж є випадки тяжкого перебігу хвороби та смерті. Досвід щеплень від COVID-19 показує, що це безпечно.

Як раніше повідомляє УНІАН, в Україні дозволили прищеплювати від COVID-19 дітей 12+. Всіх охочих, а не тільки тих, хто належить до груп ризику, як було раніше. Дітей прищеплюють тільки Pfizer й потрібно мати направлення педіатра.

Автор: Анастасія Горбачова