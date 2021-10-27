Вже з вихідних столиця підпадатиме під параметри для посилення карантину.

Влада Києва готова до того, що вже найближчими днями Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилить карантин у столиці й оголосить у місті "червону" зону.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник виданню "Українська правда".

"Мені складно казати, коли прийме рішення безпосередньо Держкомісія, але за показниками – якщо не станеться дива – ми будемо підпадати під "червону" зону буквально з п’ятниці-суботи", - зазначив Поворозник.

Також, 28 жовтня очікується оголошення рішення щодо продовження канікул чи відновлення навчання у дистанційному режимі в школах. Міська влада вже консультується з Міносвіти та МОЗ задля пошуку варіантів продовження роботи шкіл.

Читайте також"Червона" зона карантину в Києві: влада назвала умову для роботи бізнесуЗа словами Поворозника, усі "так чи інакше готуються" до переходу Києва у "червону" зону - чи не щодня зростає рівень вакцинації.

Згідно з даними МОЗ, у столиці уже 3 доби поспіль перевищений показник рівня госпіталізації хворих на коронавірус, крім того, уже 2 доби є перевищення рівня завантаженості ліжок з киснем.

Як вже повідомляв УНІАН, у разі потрапляння Києва до "червоної" зони карантину користуватися громадським транспортом зможуть лише власники сертифікатів про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус.

Автор: Станіслав Кожемякін