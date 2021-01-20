Онкологічну допомогу населенню України надають 1 тис. 673 лікаря-онколога, а мережа онкологічних закладів охорони здоров'я на кінець 2020 року була представлена 30 онкодиспансерами, трьома онкоцентрами та Національним інститутом раку.

В Україні більше одного мільйона людей мають онкологічні захворювання, щороку від цього помирають до 80 тис. осіб.

Читайте такожМОЗ розширило перелік медпрепаратів для лікування онкохворих, що закуповуватимуть за бюджетні коштиЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, онкологічні захворювання перебувають на другому місці в переліку причин смертності в Україні, на першому - серцево-судинні захворювання.

"За даними національного канцер-реєстру, в 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на 3-4 стадії захворювання. Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і в цілому серед населення", - розповів Степанов.

Він зазначив, що мережа онкологічних закладів охорони здоров'я станом на кінець 2020 року була представлена 30 онкологічними диспансерами, трьома онкологічними центрами та Національним інститутом раку.

Водночас, за словами міністра, діагностика та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями також проводиться і в інших закладах.

"Онкологічну допомогу населенню України надають 1 тис. 673 лікаря-онколога. Важливі проблеми, які потребують нагального вирішення - це низька обізнаність населення щодо онкозахворювань, пізнє виявлення, висока смертність та інвалідизація, спричинена онкозахворюваннями, недостатній доступ до своєчасної діагностики та якісного лікування", - додав міністр.

Онкологічні захворювання в Україні

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медпрепаратів для лікування онкохворих, що закуповуватимуть за бюджетні кошти.

Так,МОЗ цього місяця затвердило номенклатури лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись у 2021 році для лікування онкохворих, взявши до уваги близько 30 пропозицій провідних українських онкологів та державних медичних експертів.

За словами міністра Степанова, до переліку існуючих 67 лікарських засобів додали 9 нових позицій. Це лікарські засоби другої та третьої лінії, які будуть використовуватись при лікуванні раку молочної залози, пацієнтів з раком крові, при мієломі та пухлині головного мозку.

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Автор: Леся Лещенко