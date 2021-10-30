Відомий лікар-педіатр запропонував платити бабусям і дідусям за вакцинацію по 4500 гривень, а лікарям, які вмовили їх зробити щеплення, по 500 гривень.

Лікар-педіатр, телеведучий Євген Комаровський розповів, на яку групу людей потрібно спрямувати зусилля з вакцинації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ставлячи завдання вакцинувати всіх за всяку ціну, ми, однозначно, програємо. Але ми повинні поставити завдання перше і найголовніше: ми повинні за всяку ціну вакцинувати тих, для кого коронавірус - смертельно небезпечна хвороба. Тобто, всі наші зусилля, кошти, гроші, вмовляння, стимуляцію ми повинні направити на 60+ і всіх людей, у яких є патологія, що сприяє важкому перебігу коронавірусної інфекції", - підкреслив Комаровський.

Він пояснив, що мова йде, зокрема, про цукровий діабет, ожиріння, гіпертонії.

"Всі ви вже, напевно, чули про те, що лікарі за вакцинацію, якщо вони виконують план з вакцинації, вони отримують премії. Ви чули про це? Цю казку я чую - я інститут закінчив 40 років тому, вже ця казка була... Фігушки! Єдине, що вони отримують за вакцинацію, - це триндюлів, причому багато", - сказав доктор.

Так, за його словами, "лікарі ніяк не зацікавлені, а треба зробити, щоб були зацікавлені".

"Тому давайте так: на кожну вакциновану бабусю - 5 тисяч гривень, 500 гривень - лікарю, який умовив бабусю, 4500 - самій бабусі. І все, і ось ми вже вирішили проблему. Слухайте, хлопці, ну, нам дешевше дати ці гроші бабусям, ніж потім бабусь рятувати. Якщо ви не можете людей змусити, не можете людям пояснити, - давайте їх мотивувати. Це величезні в нашій країні для більшості бабусь гроші, і для дідусів, до речі, теж", - сказав Комаровський.

Він також обурився: "Якісь чмошники, молоді, здорові мужики, ходять по Раді і розповідають, що ковіду не існує. І ми терпимо цих людей депутатами".

Крім того, Комаровський висловив думку: "Влада, люди, медпрацівники, МОЗ повинні визнати, що ми масово програли антивакцинальній громадськості взагалі все, що відбувається. Вони набагато активніші в соціальних мережах, вони більш згуртовані. Вони створюють таку кількість питань і аргументів, що держава, в принципі цим не займаючись, не може на всі ці питання відповісти".

Він також додав, що "люди настільки звикли, що держава їх ворог, що все, що виходить з боку держави, - чи то рекомендації МОЗ, чи то побажання політиків і так далі, - сприймається як те, чого дуже хочеться уникнути".

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 5 тис. 463 особи; померли - 648.

28 жовтня в Україні було вакциновано проти COVID-19 289 241 людину. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 790 тис. 280 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 292 тис. 521 людина.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Таня Поляковська